«Челси» — «Манчестер Сити»: во сколько начнётся матч АПЛ, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 12 ноября, в рамках 12-го тура английской Премьер-лиги сойдутся лондонский «Челси» и «Манчестер Сити». Команды сыграют на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Время начала матча — 19:30 мск.
Официальные источники не покажут игру в прямом эфире, но «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В прошлом сезоне команды играли друг с другом четыре раза. «Манчестер Сити» выбил «Челси» из Кубка Англии и Кубка английской лиги. В рамках АПЛ «горожане» дважды обыграли соперника — с одинаковым счётом 1:0.
В данный момент «Челси» находится на 10-й строчке чемпионата Англии по футболу, набрав 15 очков в 11 проведённых матчах. «Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу АПЛ. У подопечных Хосепа Гвардиолы 27 очков после аналогичного количества встреч.
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