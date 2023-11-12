Гвардиола: боялся ли я, что мой игрок будет продан? Нет, это признак маленького клуба

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о том, возникали ли в его тренерской карьере ситуации, когда он не хотел продавать какого-либо футболиста в команду соперника.

«Никогда, никогда. Я думаю, что если вы так рассуждаете, то вы — маленький клуб. Большие клубы не будут бояться того, что происходит. Если игрок хочет перейти в «Челси», «Манчестер Юнайтед» или «Ливерпуль», то в чём проблема?» — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, сегодня, 12 ноября, в матче 12-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» сыграет с «Челси». Игра пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.