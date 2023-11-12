«Енисей» разгромил «Шинник» в матче 12-го тура Первой лиги

Завершился матч 18-го тура Мелбет Первой лиги между красноярским «Енисеем» и ярославским «Шинником». Встреча прошла в Красноярске. «Енисей» одержал победу со счётом 4:1.

Первый мяч был забит на 12-й минуте, когда нападающий «Шинника» Илья Андреев вывел свою команду вперёд. На 33-й минуте полузащитник красноярцев Егор Иванов сравнял счёт. На 60-й минуте «Енисей» вышел вперёд благодаря голу защитника Валерия Кичина. Спустя лишь три минуты Андрей Окладников увеличил преимущество хозяев. В компенсированное время второго тайма нападающий красноярской команды Максим Савельев установил окончательный счёт встречи.

Благодаря этой победе «Енисей» поднялся на седьмую позицию в турнирной таблице Первой лиги, набрав 24 очка в 18 играх. «Шинник» находится на 11-й строчке с 22 очками после аналогичного количества встреч.