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«Енисей» разгромил «Шинник» в матче 12-го тура Первой лиги

«Енисей» разгромил «Шинник» в матче 12-го тура Первой лиги
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Завершился матч 18-го тура Мелбет Первой лиги между красноярским «Енисеем» и ярославским «Шинником». Встреча прошла в Красноярске. «Енисей» одержал победу со счётом 4:1.

Первый мяч был забит на 12-й минуте, когда нападающий «Шинника» Илья Андреев вывел свою команду вперёд. На 33-й минуте полузащитник красноярцев Егор Иванов сравнял счёт. На 60-й минуте «Енисей» вышел вперёд благодаря голу защитника Валерия Кичина. Спустя лишь три минуты Андрей Окладников увеличил преимущество хозяев. В компенсированное время второго тайма нападающий красноярской команды Максим Савельев установил окончательный счёт встречи.

Благодаря этой победе «Енисей» поднялся на седьмую позицию в турнирной таблице Первой лиги, набрав 24 очка в 18 играх. «Шинник» находится на 11-й строчке с 22 очками после аналогичного количества встреч.

Россия - Мелбет Первая лига . 18-й тур
12 ноября 2023, воскресенье. 10:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
4 : 1
Шинник
Ярославль
0:1 Андреев – 12'     1:1 Иванов – 33'     2:1 Кичин – 60'     3:1 Окладников – 63'     4:1 Савельев – 90+2'    
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