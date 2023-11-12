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Спортивный директор «Баварии» рассказал о планах клуба на грядущее трансферное окно

Спортивный директор «Баварии» рассказал о планах клуба на грядущее трансферное окно
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Спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд поделился планами мюнхенского клуба на зимнее трансферное окно.

«Сложная тема. Если бы мы пригласили игрока на позицию правого защитника, то Конрад Лаймер, который играл на ней в последнее время и показывал хорошие результаты, смог бы вернуться на привычную для него позицию опорного полузащитника. Также мы присматриваемся к центральным защитникам, правым защитникам, игрокам, способным сыграть под шестым номером. Тем более что приближается Кубок Африки, а также Кубок Азии, на которые отправятся Нуссайр Мазрауи и Кин Мин Джэ, а может быть, и Эрик Шупо-Мотинг», — приводит слова Фройнда Sport Bild.

Напомним, после 11 туров чемпионата Германии команда Томаса Тухеля набрала 29 очков и занимает первое место в турнирной таблице.

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