Гвардиола рассказал о том, как Коул Палмер принял решение уйти из «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о своём разговоре с экс-игроком «горожан» Коулом Палмером перед тем, как минувшим летом он принял решение перейти в «Челси».

«Я сказал Палмеру: «Рияд Марез уходит, ты получишь свой шанс». А он сказал: «Нет, я не буду здесь играть, я хочу уйти». На это я ответил: «Хорошо, уходи», — приводит слова Гвардиолы журналист Бен Джейкобс в соцсети X (ранее Twitter)

Напомним, Палмер перешёл в стан «синих» из «Манчестер Сити» минувшим летом за € 47 млн. В нынешнем сезоне 21-летний футболист принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 32 млн.