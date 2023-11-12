Роман Ежов рассказал о стычке с Газинским, которая привела к удалению хавбека «Урала»

Футболист «Крыльев Советов» Роман Ежов поделился впечатлениями от матча с «Уралом» и рассказал о стычке с полузащитником екатеринбуржцев Юрием Газинским, которая привела к удалению последнего.

«Всем была нужна победа. Как и предполагалось, получилась тяжёлая игра. «Уралу» очки нужны, мы тоже долго не выигрывали. Равная игра, битва была. И победили наконец-то. Могли заканчивать игру в середине первого тайма? Дело, конечно же, в реализации. Не получилось забить собственные моменты. Если бы получилось, игра бы намного проще была. Это футбол – не все каждый раз забивают, к сожалению.

Эпизод с Газинским? Ничего особого. Он мне сказал некоторые слова, потом я ему. Это футбол, эмоции. У меня свело ноги, и он некорректно просил меня подняться.

На самом деле я расстроился, что не смог забить. В конце, в моменте с голом Писарского, нужно было забивать самому. Но уже «наелся», тяжело очень было, еле добежал. Хватает ли сил на весь матч? Понятно, что уже тяжело – много матчей получается. Но в целом вроде бы более или менее хватает. В концовке игры могло быть всё что угодно. Но я считаю, что мы сегодня хорошую игру показали, у нас много моментов было. Помазун прекрасный матч выдал. Было тяжело, да. Но мы свои голы забили и выиграли наконец-то», — приводит слова Ежова Metaratings.

Напомним, матч прошёл в рамках 15-го тура РПЛ и завершился победой самарцев со счётом 3:1.