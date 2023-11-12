Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Вильярреал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Байдачный: Карпин против «Спартака» — очень интересно. Он до мозга костей спартаковский

Байдачный: Карпин против «Спартака» — очень интересно. Он до мозга костей спартаковский
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший тренер «Ростова» Анатолий Байдачный поделился ожиданиями от матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и подопечными Валерия Карпина.

«Матч «Спартак» — «Ростов» в первую очередь очень интересен противостоянием Карпина и «Спартака». Он до мозга костей спартаковский. Но в то же время всегда хочется доказать команде, в которой уже не работает. Настрой у «Ростова» будет самый сильный — сильнее, чем во всех остальных матчах с другими соперниками», — сказал Байдачный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Команды сыграют на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Время начала матча — 19:30 мск.

Купить билет на матч «Спартак» – «Ростов» можно с помощью нашего сервиса «Билеты»

МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
12 ноября 2023, воскресенье. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android