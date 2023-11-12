Байдачный: Карпин против «Спартака» — очень интересно. Он до мозга костей спартаковский

Бывший тренер «Ростова» Анатолий Байдачный поделился ожиданиями от матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и подопечными Валерия Карпина.

«Матч «Спартак» — «Ростов» в первую очередь очень интересен противостоянием Карпина и «Спартака». Он до мозга костей спартаковский. Но в то же время всегда хочется доказать команде, в которой уже не работает. Настрой у «Ростова» будет самый сильный — сильнее, чем во всех остальных матчах с другими соперниками», — сказал Байдачный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Команды сыграют на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Время начала матча — 19:30 мск.

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