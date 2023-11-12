Байдачный: всегда подсознательно болею против «Спартака» — такая выработалась традиция

Бывший тренер «Ростова» Анатолий Байдачный рассказал, что будет болеть против московского «Спартака» в матче с южанами. Встреча пройдёт сегодня, 12 ноября, в рамках 15-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Болеть я буду, конечно, за «Ростов». Даже не потому, что там работал, а просто подсознательно как-то всегда болеешь против «Спартака». Такая у нас была воспитана традиция.

Но «Ростову» даже при всём настрое будет сложно против «Спартака», тем более в Москве. Буду желать им победы, но думаю, что «Спартак» окажется сильнее. Тут дело не в том, в лучшем «Спартак» состоянии, чем «Ростов», или нет. Дело в своём поле, в поддержке сумасшедших болельщиков», — сказал Байдачный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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