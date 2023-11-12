Андрей Тихонов: Джикия проиграл конкуренцию Бабичу, а не Дуарте

Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов считает, что капитан красно-белых Георгий Джикия проиграл конкуренцию сербу Срджану Бабичу, а не Алексису Дуарте.

«Конкуренцию он проиграл не парагвайцу Алексису Дуарте, а Срджану Бабичу. Где вы видели двух левоногих центральных защитников? Не будем говорить, кто хуже, а кто лучше, но на данный момент тренер видит такую связку центральных защитников, ему виднее.

Скажу одну вещь: правоногие футболисты умеют пользоваться слабой, «нерабочей» ногой, а вот левоногие — гораздо реже. Возьмите в пример Лионеля Месси или нашего Илью Цымбаларя. Левая нога — специфика, штучный товар», — приводит слова Тихонова RT.

Сегодня, 12 ноября, «Спартак» сыграет с «Ростовом» в рамках 15-го тура РПЛ. Матч пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Время начала встречи — 19:30 мск.

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