Игрок «Факела» Якимов прокомментировал ничью в матче с ЦСКА

Полузащитник «Факела» Вячеслав Якимов поделился мнением о матче с московским ЦСКА. Встреча прошла в рамках 15-го тура РПЛ и завершилась ничьей — 1:1.

«Учитывая, что мы забили на последней минуте, то результат хороший. В целом у нас было преимущество во время игры: по моментам, подходам к воротам. Хотелось бы забирать три очка, побеждать, но мы всё равно довольны ничьей. За счёт чего удалось перевернуть ход встречи? Добавили в активности, агрессии. Старались опустить мяч, играть в более комбинационный футбол, нежели в первом тайме, когда были забросы за спину.

Мы нагнетали, постоянно оказывали давление, может быть, и показалось, что у ЦСКА задрожали коленки во втором тайме. ЦСКА очень организованная команда, знает, что делает, хорошо, дисциплинированно обороняется. С кем было сложнее играть — со «Спартаком» или ЦСКА? Не буду отвечать.

Как можно объяснить такую удачную серию «Факела»? Много работаем. Есть желание становиться лучше, побеждать и зарабатывать очки. Основная цель, нам её озвучили, — это сохранение прописки в РПЛ. Сейчас задача подниматься как можно выше, стараться побеждать в каждом матче, независимо от того, какая ситуация в таблице», — приводит слова Якимова «РБ Спорт».