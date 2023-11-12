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Воспитанник «Краснодара», выступающий за «Факел», оценил шансы «быков» на чемпионство

Воспитанник «Краснодара», выступающий за «Факел», оценил шансы «быков» на чемпионство
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Полузащитник воронежского «Факела» Вячеслав Якимов, являющийся воспитанником «Краснодара», ответил на вопрос, способны ли подопечные Владимира Ивича стать победителями Российской Премьер-Лиги — 2023/2024.

«Способен ли «Краснодар» стать чемпионом в этом сезоне? Конечно, способен. Если команда продолжит играть так, как сейчас, организованно, на результат, то все шансы на чемпионство есть», — приводит слова Якимова «РБ Спорт».

В данный момент «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России по футболу, набрав 32 очка после 15 проведённых матчей.

В нынешнем сезоне Вячеслав Якимов принял участие в 19 матчах за «Факел» во всех официальных турнирах, отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

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