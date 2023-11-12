Балахнин: со «Спартаком» встречи всегда принципиальные, тем более для «Ростова»

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился ожиданиями от матча южан с московским «Спартаком». Встреча пройдёт сегодня, 12 ноября, в рамках 15-го тура РПЛ.

«Шансы одинаковые, что у «Спартака», что у «Ростова». Только последние три игры «Ростов» не проиграл и явно идёт на подъём. К сожалению, «Спартак» не может выиграть последние несколько матчей. Игра не стабилизировалась и не получается. В таблице они тоже не совсем далеко друг от друга. Встреча со «Спартаком» для Карпина принципиальная? Думаю, выветрилось уже всё, не так ярко. Но со «Спартаком» встречи всегда принципиальные, тем более для «Ростова». Для них это всегда принципиально», — сказал Балахнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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