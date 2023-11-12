Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Вильярреал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Открыта регистрация на турнир по EA Sports FC 24!

Открыта регистрация на турнир по EA Sports FC 24!
Аудио-версия:
Комментарии

Чемп.Турниры приглашает всех любителей футбольных симуляторов принять участие в турнирах по EA Sports FC 24!

Регистрируйтесь на ближайший турнир уже сейчас — старт 12 ноября в 20:05.

Кроссплатформа nextgen (PS4 и XBOX One не подойдут), режим игры Ultimate Team.

Еженедельно любой желающий может принять участие в квалификационных турнирах и побороться за еженедельный призовой фонд в 5000 рублей!

Трое победителей каждого квалификационного турнира выходят в финал недели, в котором разыгрывается призовой фонд в 5000 рублей:

  • 1-е место — 3000 рублей;
  • 2-е место — 1500 рублей;
  • 3-е место — 500 рублей.

Тройка победителей финалов недели квалифицируется в финал месяца, где будет разыгран призовой фонд в 20 000 рублей:

  • 1-е место — 10 000 рублей;
  • 2-е место — 7 000 рублей;
  • 3-е место — 3 000 рублей.

Для связи с администрацией и другими участниками турниров подписывайтесь на наш телеграм-канал.

Материалы по теме
Для EA Sports FC 24 вышел пятый патч — он усилил вратарей и улучшил стабильность
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android