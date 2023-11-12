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Открыта регистрация на турнир по EA Sports FC 24!

Чемп.Турниры приглашает всех любителей футбольных симуляторов принять участие в турнирах по EA Sports FC 24!

Регистрируйтесь на ближайший турнир уже сейчас — старт 12 ноября в 20:05.

Кроссплатформа nextgen (PS4 и XBOX One не подойдут), режим игры Ultimate Team.

Еженедельно любой желающий может принять участие в квалификационных турнирах и побороться за еженедельный призовой фонд в 5000 рублей!

Трое победителей каждого квалификационного турнира выходят в финал недели, в котором разыгрывается призовой фонд в 5000 рублей:

1-е место — 3000 рублей;

2-е место — 1500 рублей;

3-е место — 500 рублей.

Тройка победителей финалов недели квалифицируется в финал месяца, где будет разыгран призовой фонд в 20 000 рублей:

1-е место — 10 000 рублей;

2-е место — 7 000 рублей;

3-е место — 3 000 рублей.

Для связи с администрацией и другими участниками турниров подписывайтесь на наш телеграм-канал.