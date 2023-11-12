Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Вильярреал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Григорян: Абаскаль не знает, как устранить недочёты в оборонительных действиях

Григорян: Абаскаль не знает, как устранить недочёты в оборонительных действиях
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный тренер Александр Григорян поделился мнением о наставнике московского «Спартака» Гильермо Абаскале.

«Когда Абаскаль появился у нас, я сразу подумал: «Молодой парень, как здорово изменился «Спартак» в атакующих действиях». В некоторых матчах атака команды вызывала восхищение. Я понимал, что эти недочёты в оборонительных действиях со временен Абаскалем устранятся.

Но времени прошло столько, и, наблюдая за РПЛ и игрой «Спартака», ты понимаешь, что он не знает, как их устранить. Просто не знает. Если бы знал, давно бы устранил. Дело не в Дуарте, Джикии или ещё ком‑то. Дело в том, что он настолько хорош в построении игры в атаке, насколько он испытывает проблемы в оборонительных действиях», — сказал Григорян в эфире телеканала «Матч Премьер».

Материалы по теме
Абаскаль и Личка сделали мем из культового бренда. Почему к Stone Island такое отношение?
Абаскаль и Личка сделали мем из культового бренда. Почему к Stone Island такое отношение?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android