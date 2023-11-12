«Сочи» — «Рубин»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 19:00

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Сегодня, 12 ноября, состоится встреча 15-го тура Российской Премьер-Лиги между «Сочи» и казанским «Рубином». Матч пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Сергеем Цыганком из Владивостока. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Последний раз команды встречались в рамках РПЛ-2021/2022. В первом круге «Рубин» оказался сильнее «Сочи» — 2:1. Во втором круге южане уничтожили казанцев — 6:0.

В данный момент «Сочи» находится на последнем, 16-м месте в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав 10 очков в 14 проведённых матчах. «Рубин» располагается на девятой позиции. У подопечных Рашида Рахимова 19 очков после аналогичного количества встреч.