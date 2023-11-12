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«Челси» — «Манчестер Сити»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 19:30

«Челси» — «Манчестер Сити»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 19:30
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Сегодня, 12 ноября, состоится матч 12-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Челси» и «Манчестер Сити». Игра пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Матч начнётся в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия - Премьер-лига . 12-й тур
12 ноября 2023, воскресенье. 19:30 МСК
Челси
Лондон
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 11 туров чемпионата Англии «Челси» набрал 15 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в АПЛ «Манчестер Сити» заработал 27 очков и расположился на первой строчке.

В прошлом сезоне команды играли друг с другом четыре раза. «Манчестер Сити» выбил «Челси» из Кубка Англии и Кубка английской лиги. В рамках АПЛ «горожане» дважды обыграли соперника — с одинаковым счётом 1:0.

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