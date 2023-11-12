Владимир Гранат: матч «Зенит» — «Краснодар» был европейского уровня

Бывший футболист московского «Динамо» и сборной России Владимир Гранат поделился впечатлениями от минувшего матча РПЛ, в котором «Зенит» сыграл вничью с «Краснодаром» со счётом 1:1.

«Зенит» был ближе к победе в этом матче, особенно в концовке. Мне очень понравился «Краснодар». Это конкурентная команда для «Зенита». Мне очень понравился сам футбол — мы давно не видели такого качественного футбола в исполнении двух команд. Играли действительно равные соперники, и матч был европейского уровня. Эта ничья больше в пользу «Краснодара», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После 15 туров чемпионата России «Зенит» набрал 30 очков и занимает второе место в турнирной таблице. После аналогичного количества матчей в РПЛ «Краснодар» заработал 32 очка и расположился на первой строчке.