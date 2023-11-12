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«Спартак» — «Ростов»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 19:30

«Спартак» — «Ростов»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 19:30
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Сегодня, 12 ноября, состоится встреча 15-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и «Ростовом». Матч пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Купить билет на матч «Спартак» – «Ростов» можно с помощью нашего сервиса «Билеты»

МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
12 ноября 2023, воскресенье. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прошлом сезоне команды встречались дважды в рамках РПЛ. В первом круге «Ростов» оказался сильнее «Спартака» — 4:2. Во втором круге красно-белые и южане сыграли вничью со счётом 1:1.

В данный момент «Спартак» находится на седьмой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 21 очко в 14 проведённых матчах. «Ростов» располагается на 11-й позиции. У подопечных Валерия Карпина 17 очков после аналогичного количества встреч.

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