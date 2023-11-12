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Стало известно, сколько получает Карраскаль в «Динамо»

Стало известно, сколько получает Карраскаль в «Динамо»
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Стало известно, сколько получает колумбийский полузащитник Хорхе Карраскаль в московском «Динамо», сообщает Metaratings.

Футболист зарабатывает в «Динамо» € 1,75 млн в год, в ЦСКА игрок зарабатывал € 1,1 млн в год. Игрок перешёл в динамовскую команду летом 2023 года из стана красно-синих, по информации Transfermarkt, за € 3,5 млн.

Контракт Карраскаля с клубом действителен до 30 июня 2027 года. В нынешнем сезоне Хорхе сыграл за «Динамо» 10 матчей, где отметился одной результативной передачей. Нынешняя трансферная стоимость колумбийца, по информации Transfermarkt, составляет € 6 млн.

Сейчас «Динамо» играет матч в рамках 15-го тура МИР РПЛ с «Оренбургом» на «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», где на данный момент счёт 0:0.

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