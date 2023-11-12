Калешин: зная амбиции руководства и спонсора «Зенита», вместо Вендела придёт игрок не хуже

Бывший защитник «Краснодара» Виталий Калешин высказался о возможном уходе полузащитника «Зенита» Вендела в зимнее трансферное окно, а также предположил, кого сине-бело-голубые могут пригласить на замену бразильцу.

«Вендел — это системный игрок, который очень много делает, он лидер. У «Зенита» есть трансферные возможности. Понятно, что с ходу тяжело игрока за один-два сбора гармонично встроить. Но если это качественный футболист, то он быстро адаптируется к новым требованиям тренера. Всё будет зависеть от того, кто именно уходит и кто приходит. Если Вендел уйдёт, кто-то придёт — это 100%. Зная «Зенит», амбиции руководства клуба и спонсора, однозначно придёт футболист не ниже классом.

Другое дело, как быстро он сможет влиться в схему. Если кто-то пишет в прессе, что уходят, условно, Вендел и Барриос, не надо надеяться на то, что «Зенит» останется без игроков. Это глупо. Такого не может быть ни в одной команде, тем более такого уровня. За Вендела тоже заплатят деньги и немаленькие. На эти средства можно будет приобрести футболиста достаточно высокого уровня», — приводит слова Калешина Metaratings.

Напомним, в текущем сезоне Вендел провёл 15 матчей в составе «Зенита» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и тремя голевыми передачами.