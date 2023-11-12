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Зайнутдинов был госпитализирован в больницу после удара локтем игрока соперника в Турции

Зайнутдинов был госпитализирован в больницу после удара локтем игрока соперника в Турции
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Бывший игрок московского ЦСКА, а ныне турецкого «Бешикташа» Бактиёр Зайнутдинов был госпитализирован в больницу после удара локтем игрока соперника в матче турецкой Суперлиги, сообщает пресс-служба клуба.

Фото: Соцсети «Бешикташа»

Зайнутдинов был госпитализирован в одну из больниц Стамбула с травмами черепа, глаза и носа. Английский защитник «Истанбула» Джером Опоку ударил экс-армейца локтем в голову в игровом эпизоде. В итоге Бактиёру пришлось покинуть поле на 41-й минуте матча.

Сейчас в матче 12-го тура турецкой Суперлиги играют «Бешикташ» и «Истанбул», где счёт на данный момент 1:0 в пользу команды Зайнутдинова.

Напомним, у сборной Казахстана, куда включён Бактиёр, впереди важные отборочные матчи на Евро-2024. Казахстанской команде предстоит сыграть со сборными Сан-Марино и Словении.

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