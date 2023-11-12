«Барселона» — «Алавес»: стартовые составы команд на матч 13-го тура Ла Лиги

Сегодня, 12 ноября, состоится встреча 13-го тура испанской Ла Лиги между «Барселоной» и «Алавесом». Матч пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне (Испания). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Иваном Массо Гранадо. Стартовый свисток прозвучит в 18:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Стартовые составы:

«Барселона»: тер Штеген, Канселу, Кунде, Мартинес, Араухо, Педри, Мартин, Гюндоган, Левандовски, Феликс, Ямал.

«Алавес»: Сивера, Горосабель, Абкар, Марин, Дуарте, Лопес, Гевара, Бланко, Альдалур, Риоха, Омородион.

После 12 туров чемпионата Испании каталонская «Барселона» набрала 27 очков и занимает третье место в турнирной таблице. В свою очередь, после аналогичного количества матчей «Алавес» заработал 12 очков и расположился на 14-й строчке.

В последних пяти матчах Ла Лиги команда Хави одержала три победы, один раз сыграла вничью и один раз проиграла. «Алавес» в последних пяти играх Примеры один раз одержал победу, два раза сыграл вничью и дважды проиграл.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.