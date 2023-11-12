Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Вильярреал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Динамо» — «Оренбург»: Тюкавин открыл счёт в матче

«Динамо» — «Оренбург»: Тюкавин открыл счёт в матче
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты проходит матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московское «Динамо» и «Оренбург». Команды играют на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
12 ноября 2023, воскресенье. 16:30 МСК
Динамо М
Москва
2-й тайм
2 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Тюкавин – 59'     2:0 Чавес – 67'    

На 59-й минуте отличился форвард «Динамо» Константин Тюкавин.

После 14 туров чемпионата России команда Марцела Лички набрала 22 очка и занимает шестое место в турнирной таблице. В свою очередь, после аналогичного количества игр в РПЛ «Оренбург» заработал 13 очков и расположился на 13-й строчке.

В последних пяти турах Российской Премьер-Лиги московская команда четыре раза сыграла вничью и один раз выиграла. «Оренбург» в последних пяти матчах РПЛ два раза проиграл, дважды сыграл вничью и один раз выиграл.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android