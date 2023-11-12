ПАОК — «Панетоликос»: Оздоев в стартовом составе на матч греческой Суперлиги
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Сегодня, 12 ноября, состоится встреча 11-го тура греческой Суперлиги между ПАОКом и «Панетоликосом». Матч пройдёт на стадионе «Тумба» в Салониках, Греция. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск.
Стартовые составы:
ПАОК: Котарски, Састре, Соареш, Михайлидис, Кендзёра, Живкович, Константелиас, Мург, Мейте, Оздоев, Саматта.
«Панетоликос»: Капино, Хадзитеодоридис, Малис, Торрехон, Льявас, Младен, Дуарте, Перес, Фонсека, Шенгелия, Педру.
Греция - Суперлига . 11-й тур
12 ноября 2023, воскресенье. 18:30 МСК
ПАОК
Салоники
Не начался
Панетоликос
Агринион
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
На данный момент ПАОК после десяти сыгранных матчей в греческой Суперлиге располагается на четвёртой строчке с 20 очками. «Панетоликос» находится на предпоследнем, 13-м месте с шестью баллами.
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