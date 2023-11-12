«Динамо» — «Оренбург»: москвичи увеличили преимущество до двух мячей

В эти минуты проходит матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московское «Динамо» и «Оренбург». Команды играют на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.
На 67-й минуте мексиканский полузащитник «Динамо» Луис Чавес увеличил преимущество до двух мячей.
После 14 туров чемпионата России команда Марцела Лички набрала 22 очка и занимает шестое место в турнирной таблице. В свою очередь, после аналогичного количества игр в РПЛ «Оренбург» заработал 13 очков и расположился на 13-й строчке.
В последних пяти турах Российской Премьер-Лиги московская команда четыре раза сыграла вничью и один раз выиграла. «Оренбург» в последних пяти матчах РПЛ два раза проиграл, дважды сыграл вничью и один раз выиграл.
- 12 ноября 2023
-
18:15
-
18:14
-
18:01
-
18:00
-
17:59
-
17:57
-
17:49
-
17:49
-
17:48
-
17:44
-
17:41
-
17:36
-
17:32
-
17:21
-
17:19
-
17:15
-
16:59
-
16:55
-
16:50
-
16:40
-
16:40
-
16:30
-
16:24
-
16:21
-
16:20
-
16:17
-
16:05
-
16:00
-
16:00
-
16:00
-
15:54
-
15:29
-
15:26
-
15:15
-
15:04