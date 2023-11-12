«Динамо» — «Оренбург»: москвичи увеличили преимущество до двух мячей

В эти минуты проходит матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московское «Динамо» и «Оренбург». Команды играют на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 67-й минуте мексиканский полузащитник «Динамо» Луис Чавес увеличил преимущество до двух мячей.

После 14 туров чемпионата России команда Марцела Лички набрала 22 очка и занимает шестое место в турнирной таблице. В свою очередь, после аналогичного количества игр в РПЛ «Оренбург» заработал 13 очков и расположился на 13-й строчке.

В последних пяти турах Российской Премьер-Лиги московская команда четыре раза сыграла вничью и один раз выиграла. «Оренбург» в последних пяти матчах РПЛ два раза проиграл, дважды сыграл вничью и один раз выиграл.