Юрий Сёмин назвал причину неудачной игры ЦСКА на последних минутах матчей

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин объяснил, почему ЦСКА неудачно играет на последних минутах матчей.

«ЦСКА сейчас не хватает скамейки запасных. Команда теряет концентрацию в концовках матчей, но без случайностей тоже не обходится. Удача сегодня определённо не на стороне армейцев. Остаётся надеяться, что во втором круге РПЛ она будет на стороне красно-синих», — приводит слова Сёмина RT.

Напомним, таблицу Российской Премьер-Лиги возглавляет «Краснодар», набравший 32 очка в 15 матчах. На втором месте располагается «Зенит» с 30 очками за аналогичное число игр. ЦСКА занимает четвёртую строчку, у армейцев 25 очков после 15 игр. Следующий матч в рамках Российской Премьер-Лиги армейцы проведут 25 ноября — ЦСКА будет принимать «Динамо».