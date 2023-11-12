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Юрий Сёмин назвал причину неудачной игры ЦСКА на последних минутах матчей

Юрий Сёмин назвал причину неудачной игры ЦСКА на последних минутах матчей
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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин объяснил, почему ЦСКА неудачно играет на последних минутах матчей.

«ЦСКА сейчас не хватает скамейки запасных. Команда теряет концентрацию в концовках матчей, но без случайностей тоже не обходится. Удача сегодня определённо не на стороне армейцев. Остаётся надеяться, что во втором круге РПЛ она будет на стороне красно-синих», — приводит слова Сёмина RT.

Напомним, таблицу Российской Премьер-Лиги возглавляет «Краснодар», набравший 32 очка в 15 матчах. На втором месте располагается «Зенит» с 30 очками за аналогичное число игр. ЦСКА занимает четвёртую строчку, у армейцев 25 очков после 15 игр. Следующий матч в рамках Российской Премьер-Лиги армейцы проведут 25 ноября — ЦСКА будет принимать «Динамо».

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