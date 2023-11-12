«Динамо» одержало уверенную победу над «Оренбургом» и поднялось на третье место в РПЛ

Сегодня, 12 ноября, состоялся матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московское «Динамо» и «Оренбург». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. Хозяева поля одержали уверенную победу со счётом 2:0.
Первый тайм матча прошёл без забитых голов. Счёт на 59-й минуте открыл нападающий «Динамо» Константин Тюкавин. Для 21-летнего футболиста этот гол стал шестым в нынешнем розыгрыше РПЛ. Второй мяч москвичей на свой счёт записал мексиканский полузащитник Луис Чавес.
После этой победы в активе «Динамо» стало 25 очков. Бело-голубые сравнялись по этому показателю с самарскими «Крыльями Советов» и ЦСКА. Подопечные Марцела Лички занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Оренбург» с 13 очками расположился на 13-й строчке.
- 12 ноября 2023
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