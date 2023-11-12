Игрок «Динамо» Тюкавин забил в четырёх матчах подряд

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин забил в четырёх матчах подряд.

Сегодня, 12 ноября, Константин открыл счёт в матче 15-го тура МИР Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (2:0). Также 21-летний россиянин отметился голами в 13-м туре РПЛ с «Уралом» (2:1) и в 14-м с «Сочи» (3:3). Кроме того, Тюкавин забил мяч в матче 6-го тура группового этапа Фонбет Кубка России с «Пари НН» (2:1).

До 13-го тура РПЛ нападающий отмечался забитыми мячами лишь 6 августа в матче 3-го тура РПЛ с «Зенитом» (3:2), где оформил дубль.

В нынешнем сезоне Тюкавин за «Динамо» сыграл 18 матчей во всех турнирах, где отметился шестью мячами и четырьмя голевыми передачами.

На данный момент «Динамо» после 15 сыгранных матчей располагается на третьей строчке с 25 очками.