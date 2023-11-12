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Стало известно, почему Срджан Бабич пропустит матч «Спартака» с «Ростовом» в РПЛ

Стало известно, почему Срджан Бабич пропустит матч «Спартака» с «Ростовом» в РПЛ
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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов объяснил, почему защитник красно-белых Срджан Бабич пропустит матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом».

«Бабич приболел», — приводит слова Зеленова Metaratings.

Напомним, сегодня, 12 ноября, состоится встреча 15-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и «Ростовом». Команды будут играть на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч будет обслуживать бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Купить билет на матч «Спартак» – «Ростов» можно с помощью нашего сервиса «Билеты»

МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
12 ноября 2023, воскресенье. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
1-й тайм
1 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Игнатов – 4'    

В данный момент «Спартак» находится на седьмой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 21 очко в 14 проведённых матчах. «Ростов» располагается на 11-й позиции. У подопечных Валерия Карпина 17 очков после аналогичного количества встреч.

Ранее стали известны стартовые составы команд на матч РПЛ:

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