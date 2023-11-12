«Челси» — «Манчестер Сити»: стали известны стартовые составы команд

Сегодня, 12 ноября, состоится матч 12-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Челси» и «Манчестер Сити». Игра пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Матч начнётся в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Челси»: Санчес, Джеймс, Дисаси, Силва, Кукурелья, Кайседо, Фернандес, Палмер, Галлахер, Стерглинг, Джексон.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Диаш, Гвардиол, Аканджи, Эрнандес, Силва, Доку, Фоден, Альварес, Холанд.

После 11 туров чемпионата Англии «Челси» набрал 15 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в АПЛ «Манчестер Сити» заработал 27 очков и расположился на первой строчке.

В прошлом сезоне команды играли друг с другом четыре раза. «Манчестер Сити» выбил «Челси» из Кубка Англии и Кубка английской лиги. В рамках АПЛ «горожане» дважды обыграли соперника — с одинаковым счётом 1:0.