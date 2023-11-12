Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Вильярреал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Алания» вырвала ничью у «КАМАЗа», «Торпедо» не смогло обыграть «Нефтехимик»

«Алания» вырвала ничью у «КАМАЗа», «Торпедо» не смогло обыграть «Нефтехимик»
Аудио-версия:
Комментарии

Завершились очередные матчи 18-го тура Мелбет Первой лиги. В Набережных Челнах местный «КАМАЗ» принимал владикавказскую «Аланию». Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск.

Первый гол в матче был забит на 51-й минуте. На свой счёт его записал нападающий «КАМАЗа» Артемий Укомский. «Алании» удалось сравнять счёт на 83-й минуте благодаря голу Ислама Машукова. Стоит отметить, что в конце первого тайма с поля был удалён полузащитник гостей Заур Тарба.

После этой игры в активе «КАМАЗа» стало 24 очка, команда расположилась на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата. «Алания» с 31 очком идёт на пятой строчке.

Россия - Мелбет Первая лига . 18-й тур
12 ноября 2023, воскресенье. 17:00 МСК
КАМАЗ
Набережные Челны
Окончен
1 : 1
Алания
Владикавказ
1:0 Укомский – 51'     1:1 Машуков – 83'    
Удаления: нет / Тарба – 45'

В параллельном матче нижнекамский «Нефтехимик» принимал московское «Торпедо». Встреча завершилась вничью — 0:0.

Чёрно-белые с 23 очками занимают девятую строчку в чемпионате. В активе «Нефтехимика» стало 20 очков, команда занимает 13-е место.

Россия - Мелбет Первая лига . 18-й тур
12 ноября 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
0 : 0
Торпедо М
Москва
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android