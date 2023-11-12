«Алания» вырвала ничью у «КАМАЗа», «Торпедо» не смогло обыграть «Нефтехимик»

Завершились очередные матчи 18-го тура Мелбет Первой лиги. В Набережных Челнах местный «КАМАЗ» принимал владикавказскую «Аланию». Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск.

Первый гол в матче был забит на 51-й минуте. На свой счёт его записал нападающий «КАМАЗа» Артемий Укомский. «Алании» удалось сравнять счёт на 83-й минуте благодаря голу Ислама Машукова. Стоит отметить, что в конце первого тайма с поля был удалён полузащитник гостей Заур Тарба.

После этой игры в активе «КАМАЗа» стало 24 очка, команда расположилась на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата. «Алания» с 31 очком идёт на пятой строчке.

В параллельном матче нижнекамский «Нефтехимик» принимал московское «Торпедо». Встреча завершилась вничью — 0:0.

Чёрно-белые с 23 очками занимают девятую строчку в чемпионате. В активе «Нефтехимика» стало 20 очков, команда занимает 13-е место.