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В «Динамо» высказались об опции автопродления контракта с Тюкавиным

В «Динамо» высказались об опции автопродления контракта с Тюкавиным
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Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин высказался об опции автоматического продления контракта с нападающим команды Константином Тюкавиным по достижении определённого количества сыгранных минут за клуб.

«Мы не считаем минуты для активации опции Константина. Надо это уточнить. Но исключать этого мы не будем», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионате» Александр Ершов.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Тюкавину по контракту нужно было отыграть определённое количество минут за «Динамо», после чего активируется опция автоматического продления. Отмечалось, что Константин уже достиг нужной отметки и его контракт будет автоматически продлён.

В текущем сезоне Тюкавин провёл 15 матчей за «Динамо» в Российской Премьер-Лиге, в которых забил шесть голов и отдал две голевые передачи.

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