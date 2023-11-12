Член совдира «Динамо» Гафин: пока что у нас нет инстинкта убийц

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин после матча 15-го тура МИР РПЛ с «Оренбургом» (2:0) заявил, что у команды нет инстинкта убийц.

«Первый тайм был хороший. К сожалению, не реализовали много моментов. Во втором тайме додавили и забили голы. Из того, что не очень понравилось — надо доигрывать матч до конца. При счёте 2:0 могли делать 3:0 и спокойно доигрывать. Пока что у нас нет инстинкта убийц», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

После этой победы в активе «Динамо» стало 25 очков. Бело-голубые сравнялись по этому показателю с самарскими «Крыльями Советов» и ЦСКА. Подопечные Марцела Лички занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Оренбург» с 13 очками расположился на 13-й строчке.