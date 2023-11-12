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В «Динамо» подвели итоги первой части сезона РПЛ

В «Динамо» подвели итоги первой части сезона РПЛ
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Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин после матча 15-го тура МИР РПЛ с «Оренбургом» (2:0) подвёл итоги первой части сезона.

«У нас команда сыгрывается, много новых игроков, новый тренер и новые идеи. Мы понимаем, что, как бы нам того ни хотелось, сразу всё происходит очень редко. Иногда хочется большего, но у команды появляется свой стиль. Мы понимаем, в чём надо добавить, видим сильные стороны. Поэтому можно сказать, что мы удовлетворены работой, но при этом понимаем, что у нас есть потенциал для большего», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

После этой победы в активе «Динамо» стало 25 очков. Бело-голубые сравнялись по этому показателю с самарскими «Крыльями Советов» и ЦСКА. Подопечные Марцела Лички занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Оренбург» с 13 очками расположился на 13-й строчке.

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