В «Динамо» не удивлены, что никто из игроков не получил вызов в сборную России

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин высказался на тему того, что никто из игроков бело-голубых не получил вызов в сборную России.

«Удивило, что никого из «Динамо» не вызвали в сборную? Нет», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, национальная команда России под руководством Валерия Карпина сыграет 20 ноября на стадионе «Волгоград Арена» со сборной Кубы.

Стоит отметить, что матч с Кубой станет третьей домашней игрой национальной команды России в этом году. 26 марта в Санкт-Петербурге сборная обыграла Ирак со счётом 2:0, а 12 октября в Москве со счётом 1:0 победила Камерун.

Национальная команда Кубы занимает 169-ю строчку в рейтинге ФИФА.