Абаскаль — о матче с «Ростовом»: мы должны сделать так, чтобы соперник бегал за мячом

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль перед матчем 15-го тура МИР Российской Премьер-Лиги с «Ростовом», который пройдёт сегодня, 12 ноября, заявил, что красно-белые должны сделать так, чтобы соперник бегал за мячом.

«Будет открытый матч, интересный, интенсивный. Это слово хорошо описывает предстоящую игру. Мы должны доминировать, потому что это соперник, который совершает большой объём работы, мы должны бегать больше и лучше, делать так, чтобы ходил мяч, чтобы соперник бегал за ним. Тогда у них будет минимальное количество моментов. «Ростов» — команда, которая может несколькими комбинациями доходить до штрафной, но и играть в комбинационный футбол, — приводит слова Абаскаля «Матч ТВ».

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