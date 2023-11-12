Денис Глушаков: хотелось бы, чтобы «Спартак» был выше. Но есть вторая часть РПЛ

Бывший игрок московского «Спартака» и сборной России Денис Глушаков высказался о текущем положении красно-белых в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

«Бывают разные результаты. У всех команд случаются спады и подъёмы. Команду качает, но посмотрим, как будет складываться матч.

Да, хотелось бы, чтобы «Спартак» был выше. Но есть вторая часть чемпионата — будут новые покупки, сборы, ещё что-то. Всякое бывает. Видно будет во второй части сезона», — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

В данный момент московский «Спартак» находится на седьмой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 21 очко после 14 проведённых матчей.

Напомним, сегодня, 12 ноября, состоится встреча 15-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и «Ростовом». Команды будут играть на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч будет обслуживать бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.