Быстров: «Динамо» не сможет побороться за чемпионство в РПЛ. За второе-третье места — да

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров высказался о шансах московского «Динамо» побороться за чемпионство в Российской Премьер-Лиге в текущем сезоне.

«За чемпионство — нет, а за второе‑третье места «Динамо» можно бороться. Для чемпионства надо укреплять позиции. То, что «Динамо» не забило в первом тайме, это везение «Оренбурга».

В этом составе «Динамо» прибавляет по ходу сезона. Но надо прибавлять. Вратарскую позицию надо усиливать. Антон Шунин давно в команде, Игорь Лещук не тащит. Ошибаются. Дать шанс надо молодому», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».

Напомним, после сегодняшней победы над «Оренбургом» (2:0) в активе «Динамо» стало 25 очков. Бело-голубые сравнялись по этому показателю с самарскими «Крыльями Советов» и ЦСКА. Подопечные Марцела Лички занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России.