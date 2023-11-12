Абаскаль — о выборе Промеса, а не Соболева: потому что идёт дождь, а не светит солнце

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, почему выставил такой стартовый состав на матч 15-го тура МИР РПЛ с «Ростовом», который пройдёт 12 ноября.
«Почему Промес, а не Соболев? Потому что идёт дождь, а не светит солнце.
Кто будет играть на острие атаки? У нас два центральных нападающих. Это третий матч, в котором Квинси и Игнатов играют вместе. Нужна стабильность.
Почему нет в старте Денисова? Потому что Зобнин имеет положительный опыт в прошлом, мы играли тремя центральными защитниками, сейчас с четырьмя. Мы говорили об этом в прошлом году с ним. Роман абсолютно готов, показал это на тренировках, он настоящий профессионал. С нашей стороны есть полное доверие», — приводит слова Абаскаля «Матч ТВ».
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- 12 ноября 2023
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