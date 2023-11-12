Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Вильярреал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Воробьёв прокомментировал информацию о возможном переходе в «Динамо»

Воробьёв прокомментировал информацию о возможном переходе в «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв прокомментировал информацию о возможном переходе в московское «Динамо».

«Был ли разговор с Личкой о моём возможном переходе в «Динамо»? Ничего не было, мы были сконцентрированы на игре. Слышал об интересе, журналисты пишут. Пока я сконцентрирован на «Оренбурге», — сказал Воробьёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В услугах Воробьёва заинтересован лично главный тренер «Динамо» Марцел Личка. Чех знает форварда по совместной работе в «Оренбурге». Однако до переговоров дело пока не дошло.

В нынешнем сезоне за «Оренбург» Воробьёв провёл 15 матчей во всех турнирах, где отметился пятью голами и одной результативной передачей. Transfermarkt оценивает нападающего в € 900 тыс. Контракт с командой рассчитан до 30 июня 2025 года.

Материалы по теме
Эксклюзив
В «Оренбурге» отреагировали на новость об интересе «Динамо» к Воробьёву
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android