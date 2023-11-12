Тренер «Оренбурга» Деограсия: «Динамо» на протяжении всего матча смотрелось лучше

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия прокомментировал поражение в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (0:2).

«Команда во втором тайме играла лучше, но пропустила больше? Если смотреть в общем, то «Динамо» на протяжении всего матча смотрелось лучше, но второй тайм я бы всё‑таки отдал нам. Мы сыграли хорошо, у нас были моменты. «Динамо» нас наказало и мы потеряли три очка. Футболисты проделали хорошую работу, но эту игру мы проиграли.

Информация о возможном переходе Воробьёва в «Динамо»? Это клубные моменты. Моя задача — тренировать команду, подготавливать к игре. А всё остальное — это клуб», — сказал Деограсия в эфире «Матч ТВ».

После этой победы в активе «Динамо» стало 25 очков. Бело-голубые сравнялись по этому показателю с самарскими «Крыльями Советов» и ЦСКА. Подопечные Марцела Лички занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Оренбург» с 13 очками расположился на 13-й строчке.