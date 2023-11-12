«Спартак» — «Ростов»: Игнатов вывел красно-белых вперёд в самом начале матча

Сегодня, 12 ноября, проходит встреча 15-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и «Ростовом». Команды играют на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В самом начале встречи, на 4-й минуте, Михаил Игнатов открыл счёт в матче, выведя «Спартак» вперёд — 1:0.
В прошлом сезоне команды встречались дважды в рамках РПЛ. В первом круге «Ростов» оказался сильнее «Спартака» — 4:2. Во втором круге красно-белые и южане сыграли вничью со счётом 1:1.
В данный момент «Спартак» находится на седьмой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 21 очко в 14 проведённых матчах. «Ростов» располагается на 11-й позиции. У подопечных Валерия Карпина 17 очков после аналогичного количества встреч.
- 12 ноября 2023
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