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«Спартак» — «Ростов»: Игнатов вывел красно-белых вперёд в самом начале матча

«Спартак» — «Ростов»: Игнатов вывел красно-белых вперёд в самом начале матча
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Сегодня, 12 ноября, проходит встреча 15-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и «Ростовом». Команды играют на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
12 ноября 2023, воскресенье. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
1-й тайм
2 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Игнатов – 4'     2:0 Промес – 15'    

В самом начале встречи, на 4-й минуте, Михаил Игнатов открыл счёт в матче, выведя «Спартак» вперёд — 1:0.

В прошлом сезоне команды встречались дважды в рамках РПЛ. В первом круге «Ростов» оказался сильнее «Спартака» — 4:2. Во втором круге красно-белые и южане сыграли вничью со счётом 1:1.

В данный момент «Спартак» находится на седьмой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 21 очко в 14 проведённых матчах. «Ростов» располагается на 11-й позиции. У подопечных Валерия Карпина 17 очков после аналогичного количества встреч.

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