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«Сочи» — «Рубин»: Безруков вывел гостей вперёд

«Сочи» — «Рубин»: Безруков вывел гостей вперёд
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Сегодня, 12 ноября, проходит встреча 15-го тура МИР РПЛ между «Сочи» и «Рубином». Матч идёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Цыганком из Владивостока. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 40-й минуте Руслан Безруков ускорился, оказался в сочинской штрафной и пробил с ходу — а мяч рикошетом от ноги Ваньи Дркушича отправился в сетку ворот.

МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
12 ноября 2023, воскресенье. 19:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
0 : 2
Рубин
Казань
0:1 Безруков – 39'     0:2 Даку – 66'    
Удаления: Кравцов – 55' / нет

Последний раз команды встречались в рамках РПЛ-2021/2022. В первом круге «Рубин» оказался сильнее «Сочи» — 2:1. Во втором круге южане уничтожили казанцев — 6:0.

В данный момент «Сочи» находится на последнем, 16-м месте в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав 10 очков в 14 проведённых матчах. «Рубин» располагается на девятой позиции. У подопечных Рашида Рахимова 19 очков после аналогичного количества встреч.

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