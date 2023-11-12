«Челси» — «Манчестер Сити»: Холанд вывел гостей вперёд, реализовав пенальти

Сегодня, 12 ноября, проходит матч 12-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Челси» и «Манчестер Сити». Игра проходит на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 25-й минуте в ворота «Челси» был назначен пенальти. Эрлинг Холанд реализовал 11-метровый удар, выведя гостей вперёд — 1:0.

После 11 туров чемпионата Англии «Челси» набрал 15 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в АПЛ «Манчестер Сити» заработал 27 очков и расположился на первой строчке.

В прошлом сезоне команды играли друг с другом четыре раза. «Манчестер Сити» выбил «Челси» из Кубка Англии и Кубка английской лиги. В рамках АПЛ «горожане» дважды обыграли соперника — с одинаковым счётом 1:0.