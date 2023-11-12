«Челси» — «Манчестер Сити»: Холанд вывел гостей вперёд, реализовав пенальти

Сегодня, 12 ноября, проходит матч 12-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Челси» и «Манчестер Сити». Игра проходит на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 25-й минуте в ворота «Челси» был назначен пенальти. Эрлинг Холанд реализовал 11-метровый удар, выведя гостей вперёд — 1:0.
После 11 туров чемпионата Англии «Челси» набрал 15 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в АПЛ «Манчестер Сити» заработал 27 очков и расположился на первой строчке.
В прошлом сезоне команды играли друг с другом четыре раза. «Манчестер Сити» выбил «Челси» из Кубка Англии и Кубка английской лиги. В рамках АПЛ «горожане» дважды обыграли соперника — с одинаковым счётом 1:0.
- 12 ноября 2023
-
21:13
-
21:08
-
21:02
-
20:58
-
20:56
-
20:42
-
20:35
-
20:30
-
20:29
-
20:27
-
20:25
-
20:19
-
20:18
-
20:16
-
20:11
-
20:09
-
20:02
-
20:01
-
20:00
-
19:48
-
19:47
-
19:45
-
19:44
-
19:39
-
19:39
-
19:37
-
19:33
-
19:33
-
19:33
-
19:30
-
19:29
-
19:28
-
19:25
-
19:22
-
19:15