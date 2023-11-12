«Барселона», пропустив гол на 19-й секунде, обыграла «Алавес» из-за дубля Левандовского

Сегодня, 12 ноября, проходила встреча 13-го тура испанской Ла Лиги между «Барселоной» и «Алавесом». Матч шёл на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне (Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Иваном Массо Гранадо. Стартовый свисток прозвучал в 18:15 мск. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев. «Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

На первой минуте Хон Альдадур протащил мяч и сделал передачу на левый край, откуда Хавьер Лопес прострелил на линию вратарской, где Саму Омородион открыл счёт.

На 53-й минуте Жюль Кунде подключился по правому флангу и вырезал подачу на 11-метровую отметку, где Роберт Левандовски высоко выпрыгнул и головой переправил мяч в дальнюю девятку.

На 78-й минуте Левандовски реализовал 11-метровый.

На данный момент «Барселона» после 13 сыгранных матчей в испанской Ла Лиге располагается на третьей строчке 30 очками. «Алавес» находится на 14-й позиции с 12 очками.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.