«Динамо» проиграло меньше всего матчей в первом круге чемпионата России с 1996 года

Московское «Динамо» завершило первый круг Российской Премьер-Лиги, потерпев всего два поражения в 15 матчах. Это второй результат клуба в истории выступлений в чемпионате России после 1996 года, когда бело-голубые проиграли за первый круг один матч. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Напомним, сегодня, 12 ноября, состоялся матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московское «Динамо» и «Оренбург». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. Хозяева поля одержали уверенную победу со счётом 2:0.

После этой победы в активе «Динамо» стало 25 очков. Бело-голубые сравнялись по этому показателю с самарскими «Крыльями Советов» и ЦСКА. Подопечные Марцела Лички занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Оренбург» с 13 очками расположился на 13-й строчке.