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«Химки» сыграли вничью с «Акроном» со счётом 2:2 в матче 18-го тура Первой лиги

«Химки» сыграли вничью с «Акроном» со счётом 2:2 в матче 18-го тура Первой лиги
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Завершился матч 18-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались подмосковные «Химки» и «Акрон» из Тольятти. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 по московскому времени. «Химки» сыграли вничью с «Акроном» со счётом 2:2.

Первый тайм прошёл без голов. В начале второго тайма, на 46-й минуте, Александр Руденко открыл счёт в матче, выведя «Химки» вперёд. Вскоре, на 50-й минуте, Антон Килин сравнял счёт во встрече. Но уже на 56-й минуте Тимур Касимов вновь вывел подмосковную команду вперёд. И почти сразу, на 59-й минуте, гости смогли вновь отыграться — отличился Абу-Саид Эльдурашев. Этот гол так и остался последним в данном матче, встреча закончилась вничью со счётом 2:2.

После результата данного матча в активе «Химок» стало 32 очка. Команда расположилась на четвёртом месте в таблице Первой лиги. «Акрон» с 34 очками находится на втором месте.

Россия - Мелбет Первая лига . 18-й тур
12 ноября 2023, воскресенье. 18:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
2 : 2
Акрон
Тольятти
1:0 Руденко – 46'     1:1 Килин – 50'     2:1 Касимов – 56'     2:2 Эльдарушев – 59'    
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