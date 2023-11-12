«Химки» сыграли вничью с «Акроном» со счётом 2:2 в матче 18-го тура Первой лиги

Завершился матч 18-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались подмосковные «Химки» и «Акрон» из Тольятти. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 по московскому времени. «Химки» сыграли вничью с «Акроном» со счётом 2:2.
Первый тайм прошёл без голов. В начале второго тайма, на 46-й минуте, Александр Руденко открыл счёт в матче, выведя «Химки» вперёд. Вскоре, на 50-й минуте, Антон Килин сравнял счёт во встрече. Но уже на 56-й минуте Тимур Касимов вновь вывел подмосковную команду вперёд. И почти сразу, на 59-й минуте, гости смогли вновь отыграться — отличился Абу-Саид Эльдурашев. Этот гол так и остался последним в данном матче, встреча закончилась вничью со счётом 2:2.
После результата данного матча в активе «Химок» стало 32 очка. Команда расположилась на четвёртом месте в таблице Первой лиги. «Акрон» с 34 очками находится на втором месте.
- 12 ноября 2023
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