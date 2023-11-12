ПАОК достиг волевой победы над «Панетоликосом». Оздоев появился в старте

Сегодня, 12 ноября, состоялась встреча 11-го тура греческой Суперлиги между ПАОКом и «Панетоликосом». Матч проходил на стадионе «Тумба» в Салониках (Греция). Стартовый свисток прозвучал в 18:30 мск. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев.

На 20-й минует Педро Торрехон вывел гостей вперёд.

На 26-й минуте Мбвана Саматта с передачи Хуана Састре сделал счёт равным.

На 36-й минуте Андрия Живкович после паса Састре вывел ПАОК вперёд.

Напомним, за ПАОК выступает российский полузащитник Магомед Оздоев, который появился в стартовом составе и отыграл 77 минут. Результативными действиями игрок не отметился.

На данный момент ПАОК после 11 сыгранных матчей в греческой Суперлиге располагается на втором месте с 23 очками. «Панетоликос» находится на предпоследней, 13-й позиции с шестью очками.