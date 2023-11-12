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ПАОК достиг волевой победы над «Панетоликосом». Оздоев появился в старте

ПАОК достиг волевой победы над «Панетоликосом». Оздоев появился в старте
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Сегодня, 12 ноября, состоялась встреча 11-го тура греческой Суперлиги между ПАОКом и «Панетоликосом». Матч проходил на стадионе «Тумба» в Салониках (Греция). Стартовый свисток прозвучал в 18:30 мск. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев.

На 20-й минует Педро Торрехон вывел гостей вперёд.

На 26-й минуте Мбвана Саматта с передачи Хуана Састре сделал счёт равным.

На 36-й минуте Андрия Живкович после паса Састре вывел ПАОК вперёд.

Напомним, за ПАОК выступает российский полузащитник Магомед Оздоев, который появился в стартовом составе и отыграл 77 минут. Результативными действиями игрок не отметился.

На данный момент ПАОК после 11 сыгранных матчей в греческой Суперлиге располагается на втором месте с 23 очками. «Панетоликос» находится на предпоследней, 13-й позиции с шестью очками.

Греция - Суперлига . 11-й тур
12 ноября 2023, воскресенье. 18:30 МСК
ПАОК
Салоники
Окончен
2 : 1
Панетоликос
Агринион
0:1 Торрехон – 20'     1:1 Samatta – 26'     2:1 Живкович – 36'    
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