«Как важен для «Спартака» Игнатов!» Мор — о матче красно-белых с «Ростовом» в РПЛ

Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор оценил важность полузащитника красно-белых Михаила Игнатова для команды после первого тайма матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Напомним, Игнатов забил первый гол «Спартака» во встрече, красно-белые ведут со счётом 2:0 к перерыву.

«Как важен для «Спартака» Игнатов! Когда он на поле, команда прессингует гораздо лучше. Он везде успевает, очень много двигается и перемещается», — приводит слова Мора «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 12 ноября, проходит встреча 15-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и «Ростовом». Команды играют на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости команды ушли на перерыв, «Спартак» ведёт со счётом 2:0.