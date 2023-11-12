«Сочи» — «Рубин»: Даку увеличил преимущество казанцев

Сегодня, 12 ноября, проходит встреча 15-го тура МИР РПЛ между «Сочи» и «Рубином». Матч идёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Цыганком из Владивостока. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 40-й минуте Руслан Безруков ускорился, оказался в сочинской штрафной и пробил с ходу — а мяч рикошетом от ноги Ваньи Дркушича отправился в сетку ворот.

На 55-й минуте Кирилл Кравцов получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля.

На 66-й минуте Дмитрий Кабутов доставил мяч к штрафной, где Егор Тесленко и Алексей Грицаенко довели перепас до Мирлинда Даку, а тот уже плотным ударом пробил в угол ворот.

Последний раз команды встречались в рамках РПЛ-2021/2022. В первом круге «Рубин» оказался сильнее «Сочи» — 2:1. Во втором круге южане уничтожили казанцев — 6:0.

В данный момент «Сочи» находится на последнем, 16-м месте в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав 10 очков в 14 проведённых матчах. «Рубин» располагается на девятой позиции. У подопечных Рашида Рахимова 19 очков после аналогичного количества встреч.